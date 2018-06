Palazzo Ducale Genova, semestre boom

GENOVA, 12 GIU - Oltre 253 mila visitatori in 6 mesi, grande successo delle rassegne 'La Storia in piazza', che ha fatto registrare oltre 26 mila presenze, e 'Città di mare', mostre di grande rilievo internazionale come quella sulla collezione privata di Picasso che ha staccato 112.979 biglietti paganti, il 29,22% di visitatori di età under 27. Sono eccellenti i dati forniti dal direttore di Palazzo Ducale Pietro da Passano sul primo semestre di Palazzo Ducale, "nel segno - scrive da Passano in una nota - della nuova amministrazione". "Archiviato il bilancio 2017 chiuso con l'utile di 5.933 euro senza intaccare le riserve, i visitatori a mostre e incontri dal 1° gennaio a oggi sono stati 253.882. Per le rassegne grande successo hanno riscontrato 'La Storia in Piazza' che, con la nuova curatela di Luciano Canfora con Franco Cardini, ha avuto 23.600 presenze, e il nuovo ciclo Città di Mare curato da Claudio Magris e Margherita Rubino che ne ha avute più di 5 mila.