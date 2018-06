Festival Bellezza, 30 mila presenze

ROMA, 12 GIU - Con oltre 30.000 presenze, teatri sold out, eventi unici ideati da grandi intellettuali e artisti, spettacoli e concerti in prima nazionale, il Festival della Bellezza, inaugurato da Philip Glass, chiude in crescita. E alla quinta edizione si conferma un unicum nel panorama culturale italiano con un format che unisce le riflessioni culturali e il pathos dello spettacolo. Tra i grandi ospiti Catherine Deneuve e Stefano Bollani, protagonista dell'evento conclusivo. Per 15 giorni, dal 27 maggio al 10 giugno, Verona è stata palcoscenico di 20 appuntamenti e di 40 ospiti tra Teatro Romano, Teatro Filarmonico e il rinascimentale Giardino Giusti. "Siamo molto soddisfatti del Festival della Bellezza perché rispecchia la nostra volontà di alzare l'asticella della qualità delle proposte culturali. Nei progetti che sosteniamo ci interessano certamente i numeri, ma sono fondamentali anche i contenuti, e questo festival lo dimostra" ha sottolineato il sindaco di Verona Federico Sboarina.