Pitti, Emilio Pucci e Bonaveri in mostra

FIRENZE, 12 GIU - In mostra a Palazzo Pucci a Firenze, nei giorni di Pitti Uomo, l'heritage e le competenze di due storici brand del Made in Italy, Emilio Pucci e Bonaveri, specializzata nella produzione di manichini. Le due aziende collaborano per celebrare la loro storia e artigianalità, con abiti, oggetti, figure, accessori, installazioni, mettendo in mostra anche le loro tecniche creative. L'esposizione parte dal cortile centrale con l'Emilio bar, nei colori dell'iconico print 'Vivara' che decora una serie di originali manichini d'archivio degli anni '70 al centro dei quali troneggia un gigante di 6 metri. Al primo piano si accede alla galleria con in mostra l'intero spettro cromatico che ha reso Pucci un marchio icona del '900: 57 manichini scandiscono i 31 colori pantone Pucci. Nel salone Balcone il colore lascia spazio al bianco e nero mentre la sala Bianca si trasforma in 'Art room', con i cinque temi decorativi chiave dell'universo Pucci.