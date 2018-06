'Contaminazioni', Alexian e Mazzocchetti

PESCARA, 12 GIU - Un cd per superare le barriere di ogni sorta, spaziando dalla musica etnica alla classica, dal jazz al contemporaneo, 50 minuti di ascolto 'non facile', ma godibile: Santino Spinelli, leader dell'Alexian Group, e Piero Mazzocchetti presentano così il frutto del lavoro nel quale hanno coinvolto musicisti di diversa estrazione e anche Silvio Orlando, che declama poesie sul 'Samudaripe', lo sterminio dei Rom e Sinti. Prossimamente distribuito con "Vario - L'Abruzzo in rivista", periodico con una storia trentennale, il cd "Contaminazioni. Abruzzo in...Musica" unisce brani che hanno come comun denominatore la terra di provenienza dei musicisti: accanto al tenore e al polistrumentista che porta la cultura rom nel mondo ci sono Maurizio Di Fulvio Trio, Fairy Consort, i Fiati Italiani, Walter Gaeta Quartet, Antonio Cericola con l'Orchestra europea per la Pace, Marco Colacioppo che suona con Fernando Suarez Paz, il violinista di Astor Piazzolla. La pittrice Carla Cerbaso firma l'opera in copertina.