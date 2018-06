Perego, la mia estate tra tv e radio

ROMA, 12 GIU - Reduce dal fortunato ritorno in Rai, a gennaio 2018, con 'Superbrain - Le supermenti', in prima serata su Rai1, dopo un anno definito da lei stessa "devastante", Paola Perego si prepara a "un'estate meravigliosa" tra radio e tv, in cui dedicherà particolare attenzione alle donne. Il 19 giugno condurrà in seconda serata su Rai2 la 30/a edizione del Premio Marisa Bellisario - 'Donne ad alta quota', in onda dall'Auditorium Rai di Roma, che sarà in replica nel pomeriggio del 23 giugno. "La parità di genere è una cosa veramente importante" dice la Perego. Dal 25 giugno la conduttrice parte con una nuova avventura, 'Non disturbare', in seconda serata su Rai1. "Sei puntate all'interno di una camera d'albergo in cui donne famose si confidano" spiega. Arriva anche 'Al posto del cuore', su Radio2 per tutti i week end estivi, dalle 10 alle 12, "tratto dal blog della scrittrice Laura Campiglio con cui faccio il programma" racconta. E "per la prossima stagione è previsto il ritorno di Superbrain".