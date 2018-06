Pigiama party per lancio Vera Road

FIRENZE, 12 GIU - Metti un pigiama, un abito, un kimono. Ovunque. Da casa al lavoro, fino al party della sera, 24 ore al giorno. Sempre elegante e mai fuori luogo. Debutta nel mercato una nuova etichetta di abbigliamento femminile, '24 hours a day', da indossare tutto il giorno: è Vera Road, linea completamente made in Italy pensata per essere indossata sempre. Si tratta di pigiami, kimono e abiti-sottoveste con stampe Liberty ispirati dalle silhouette dell'abbigliamento da casa. "L'idea è quella di portare freschezza e novità con un abbigliamento elegante ma comodo, senza strutture rigide, da indossare sempre, 12 mesi all'anno, 24 ore al giorno", spiega Caterina Giraldi, founder & creative director di Vera Road, che lancia oggi la sua linea dopo 35 anni di esperienza nel settore abbigliamento e calzature. Per presentare la linea la griffe ha organizzato per stasera un vero e proprio pigiama party, a Palazzo Frescobaldi a Firenze.