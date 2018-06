Strega, a Balzano il voto della Dante

ROMA, 12 GIU - Il voto della Società Dante Alighieri per l'edizione 2018 del Premio Strega va a Marco Balzano per 'Resto qui' (Einaudi). Lo scrittore è stato il più votato dai circoli di lettura promossi nei Comitati della Dante. La terna scaturita dallo spoglio, che come previsto dal regolamento è segnalata nella scheda di voto della Dante Alighieri, ha visto al secondo posto Francesca Melandri con 'Sangue giusto' (Rizzoli) e al terzo Sandra Petrignani con 'La corsara' (Neri Pozza). Il 13 giugno a Casa Bellonci, a Roma, la votazione della cinquina. Il 5 luglio al Ninfeo di Villa Giulia, la proclamazione del vincitore 2018. Dal 2009, in virtù dell'accordo con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, la Dante Alighieri è entrata ufficialmente a far parte della giuria del Premio Strega attraverso un voto collettivo espresso dai circoli di lettura dei Comitati italiani ed esteri coinvolti nel progetto 'La Dante al Premio Strega'.