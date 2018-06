Il giardino incantato di Gucci

FIRENZE, 12 GIU - Il Gucci Garden, sede della maison situata nel trecentesco Palazzo della Mercanzia, a Firenze, apre due nuove sale nella galleria, dedicate alla cantante finlandese Bjork, in versione 'fata' grazie ad una creazione spettacolare ideata, per il video The gate della cantante, dal direttore creativo della maison Alessandro Michele ed esposta al pubblico. Restando sul tema garden, il presidente di Gucci Marco Bizzarri e il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt presentano le aree del Giardino di Boboli in cui sono stati effettuati i primi interventi realizzati grazie alla donazione di Gucci, che nell'aprile 2017 ha sottoscritto il progetto Primavera di Boboli, promosso dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e patrocinato dal Comune di Firenze. Il progetto prevede una partnership con le Gallerie degli Uffizi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio botanico del Giardino di Boboli, attraverso un impegno pari a 2 milioni di euro da parte della maison.