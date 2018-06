Michael Kors, rivive Long Island anni 60

NEW YORK, 12 GIU - Lo sfondo è quello minimalista e high-tech degli studi Industria del West Village, ma l'immaginazione vola nel tempo e nello spazio: la nuova Resort Collection di Michael Kors, nei negozi da novembre, si ispira alle estati dell'infanzia dello stilista trascorse al Catalina Beach Club di Atlantic Beach, una striscia di spiaggia per famiglie della buona borghesia al largo della South Shore di Long Island. "Ricordo mia mamma e le sue sorelle che andavano in spiaggia vestite di broccato sulle gambe nude: abiti stravaganti indossati in modo casual", ha detto Kors ai giornalisti invitati alla presentazione di una linea che unisce "glamour" e "leisure" come usavano le donne di casa Kors 50 anni prima del tempo. Sono 40 uscite all'insegna di una "opulenza sportiva": i broccati floreali del Catalina Beach Club diventano un abito corto d'argento in stile Mod degli anni '60 con una scollatura tempestata di perle color turchese "in modo che non devi mettere in valigia i gioielli".