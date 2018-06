A Pitti 50 anni carriera di Pignatelli

FIRENZE, 12 GIU - L'eleganza made in Italy di Carlo Pignatelli festeggia 50 anni a Firenze presentando le nuove Collezioni Uomo Sartorial e Cerimonia, insieme con un'anteprima della Collezione Cerimonia Donna 2019. Un tributo al savoir faire artigianale dal sofisticato aplomb, previsto a Palazzo Capponi Vettori in occasione del Salon of Excellence, appuntamento organizzato in sinergia con la Camera Italiana Buyer Moda, in concomitanza con la 94/a edizione di Pitti Uomo. Creazioni couture celebrative della maison ripercorrono i temi che hanno ispirato il maestro Pignatelli nel corso dei 50 anni della sua carriera e che hanno guidato la creazione di capi curati nei dettagli anche per il cinema, il teatro e per personaggi che hanno segnato la storia e il costume, icone di stile e protagonisti dei sogni femminili. Pignatelli ha disegnato infatti il vestito guru da principe indiano del Rajasthan, la redingote del dandy Oscar Wilde, il frac corto del Principe Harry Windsor, lo smoking di Marcello Mastroianni.