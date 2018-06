Mostre, 70 anni di Herno alla Leopolda

FIRENZE, 12 GIU - Il 2018 è un anno importante per il marchio Herno che festeggia due ricorrenze importanti: L.I.B.R.A.R.Y. èl'installazione che all'interno della ex Stazione Leopolda racconta 70 anni della fondazione dell'azienda e 50 di presenza in Giappone. E' un percorso che si avvale di contenuti di archivio dell'opificio di fine '800 a Lesa, dove Herno ha sede, presentati anche in una nuova e libera interpretazione di studenti del Polimoda e dell'Osaka Institute of Fashion. Il nome della mostra è l'acronimo di Let Imagination Break Rules And Reveal Yourself, tema che si lega a tutto il percorso. "Water Echoes" èl'installazione interattiva progettata da Studio Azzurro che sintetizza ed evoca l'elemento più confacente al brand, l'acqua, visto che dalla sua fondazione Herno ha prodotto impermeabili. Infatti c'è anche una cascata di vera acqua a ricordare il lato green del brand, quello però degli investimenti milionari in macchinari d'avanguardia che permettono d'essere etichettati "ecosostenibili".