Molestie, lascia il presidente di Guess

NEW YORK, 13 GIU - Paul Marciano si dimette da presidente esecutivo di Guess, al termine di un'indagine interna sulle accuse di comportamento improprio da parte del fondatore della casa di moda. Il consiglio di amministrazione ha nominato presidente suo fratello Maurice Marciano. "L'indagine ha rinvenuto che in alcune occasioni Marciano ha avuto uno scarso giudizio nelle sue comunicazioni con modelle e fotografi mettendosi in situazioni per cui le accuse di comportamento improprio potevano essere sollevate'' si legge nella nota di Guess. Marciano e' stato accusato di avance non volute. Lo scorso febbraio l'attrice-modella Kate Upton lo aveva accusato su Instagram. "Non gli dovrebbe essere consentito di usare il suo potere" nell'industria della moda "per molestare sessualmente ed emotivamente le donne #metoo". "E' deludente vedere che un marchio icona per le donne come Guess" dia ancora potere a "Paul Marciano come suo direttore creativo'' aveva aggiunto la modella, volto del marchio Guess dal 2010 al 2011.