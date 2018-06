Torna l'Ape Maia, anteprima al Gff

SALERNO, 13 GIU - L'Ape Maia arriva al Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio. Lunedì 23 sarà proiettata l'anteprima italiana de "L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele", che sarà sugli schermi delle sale italiane il 18 ottobre 2018, distribuita da Koch Media. Realizzato interamente in computer grafica come la serie tv di grande successo, il film è diretto da Noel Cleary (Billy il koala), Sergio Delfino (già animatore per The LEGO Movie) e Alexs Stadermann, (Bambi II, Tarzan II e supervisore de Il Re Leone 3). Dietro le animazioni dei personaggi ci sono la produzione tedesca di Studio 100 Media (sue le animazioni di Viky il Vichingo e Mia and me) e quella australiana di Studio B Animation, con oltre 216 mila disegni a comporre l'opera.