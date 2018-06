Jolie deve far vedere i figli a Pitt

NEW YORK, 13 GIU - Se Angelina Jolie non fa vedere i figli all'ex marito Brad Pitt e non li incoraggia ad avere rapporti con il padre potrebbe perdere l'affidamento primario. Lo ha affermato un giudice nella battaglia sul divorzio dell'ex coppia d'oro di Hollywood. Secondo diversi media americani, il giudice del caso Jolie-Pitt ha detto che la mancanza "di una relazione con il padre e' dannosa per i sei figli" - Maddox, 16 anni, Pax, 14 anni, Zahara, 13 anni, Shiloh, 12, e i gemelli Vivienne e Knox, di 9 anni - ed e' fondamentale che i minori abbiano un rapporto "sano e forte" con entrambi i genitori. Inoltre il magistrato ha ordinato a Jolie di organizzare una telefonata tra i bambini e i loro medici per spiegargli che "il tribunale ha stabilito che sono al sicuro con il padre". Pitt è stato assolto dalle accuse di abusi sui minori dall'Fbi e dal Dipartimento per i minori e la famiglia della contea di Los Angeles nel novembre 2016.