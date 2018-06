'Lettere a Nour' al Ravenna Festival

RAVENNA, 13 GIU - "È una storia così personale, così privata da diventare pubblica, universale": è nelle parole del regista Giorgio Sangati la forza di 'Lettere a Nour', che debutta in prima italiana giovedì 14 giugno al Teatro Alighieri e inaugura l'ampia sezione di teatro della 29/a edizione del Ravenna Festival. Trasposizione del romanzo epistolare scritto nel 2016 da Rachid Benzine, islamologo franco-marocchino, 'Lettere a Nour' è il dialogo tra un padre e una figlia, lui filosofo di fede islamica, lei fuggita in Iraq per raggiungere l'uomo che ama, combattente dell'Isis. Affetti privati, cronaca e ideologia si intrecciano in un testo capace di offrire un ritratto inedito della cultura islamica al complesso confronto con l'Occidente. Sul palco Franco Branciaroli e la giovane promessa Marina Occhionero; con loro i musicisti del Trio Mothra - i flauti e il duduk di Fabio Mina, la batteria preparata di Marco Zanotti, l'oud e l'oud elettrico di Peppe Frana - per una scenografia sonora sospesa fra oriente e occidente.