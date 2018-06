Globi d'oro a L'intrusa e Ammore

ROMA, 13 GIU - I giornalisti stranieri hanno nel cuore Napoli o almeno due delle sue molte anime. Così, non a caso, la 58/a edizione dei Globi d'oro, gli 'oscar' della stampa estera al cinema italiano, premiano sia la Napoli dolente de L'INTRUSA di Leonardo Di Costanzo, che vince il premio maggiore, miglior film, ma anche la città partenopea, tra musical e gag, raccontata in AMMORE E MALAVITA dai Manetti Bros. Da una parte c'è una storia di redenzione e camorra e, dall'altra, una vicenda ancora di malavita, ma in sceneggiata. Tra i premi della stampa estera al cinema italiano, il Globo d'Oro alla Carriera va al regista Gianni Amelio e il Gran Premio della Stampa Estera a L'esodo di Ciro Formisano. Sul fronte migliori attori, vince Paola Cortellesi per COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani, mentre per la miglior interpretazione maschile è ex-aequo tra Luca Marinelli per UNA QUESTIONE PRIVATA di Gianni Amelio e Toni Servillo de LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi.