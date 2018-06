Pitti, Cos lancia Soma con sfilata danza

FIRENZE, 13 GIU - Il marchio londinese Cos lancia a Pitti Uomo, Soma, capsule collection senza stagione composta da 17 capi essenziali del guardaroba maschile. A fare da teatro il chiostro dell'Istituto degli Innocenti a Firenze, dove una coreografia di Wayne McGregor, coreografo del Royal Ballet, con 10 ballerini/e della sua compagnia, hanno mostrato le nuove proposte minimali, com'è nel dna di Cos, e unisex, attraverso una performance di danza contemporanea. Alcuni movimenti quotidiani inconsci e spontanei rappresentano il punto di partenza della collezione. Arrotolare una manica, stringere il colletto, i tessuti che sfiorano la pelle, le dita che distrattamente chiudono un polsino, gesti che cambiano il modo in cui i capi sono indossati. Azioni all'apparenza comuni vengono re-immaginate nella coreografia e all'interno della collezione, nella quale elementi come polsini e tasche vengono trasformati per entrare in sintonia con i movimenti del corpo. La palette punta su bianco, blu navy e grigio mélange.