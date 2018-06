Store Scervino a Firenze, era mio sogno

FIRENZE, 13 GIU - "Questa di Firenze è un'apertura a cui tengo moltissimo. Questo flagship, nella mia città, accoglierà tutti i miei valori, il Made in Florence che trasmetto con le mie collezioni, che non va perso ma tutelato e tramandato alle generazioni future. Ma ci tengo molto anche per ragioni personali: questo è un negozio storico, davanti al quale, da bambino, passando rimanevo affascinato dalle vetrine, dalle finiture, dal palazzo stesso. Il fatto che ora quel negozio abbia il mio nome sull'insegna è un sogno d'infanzia che si avvera, e mi riempie d'orgoglio". Così Ermanno Scervino, che apre oggi una nuova boutique a Firenze, in pieno centro storico in una delle principali strade del lusso della città. Il nuovo negozio è situato nello storico palazzo ottocentesco progettato dall'architetto Riccardo Mazzanti e costruito su quattro piani in forme neo cinquecentesche.