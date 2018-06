Matia Bazar, nuovo brano in radio 15/6

ROMA, 14 GIU - Sarà in rotazione radiofonica dal 15 giugno, e disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in digital download, 'Questo è il tempo', la nuova canzone dei Matia Bazar, attualmente in tour in Italia. E' un invito a cambiare e ad osare, un'incitazione a realizzare i propri sogni, a non fermarsi ai ricordi del passato ma a sfidare il destino e dare un senso alla propria vita. 'Questo è il tempo' arriva dopo il successo di 'Verso il punto più alto' (entrato nella Top20 dei singoli più trasmessi dalle radio), primo capitolo della nuova formazione della band, e anticipa il nuovo progetto discografico dei Matia Bazar previsto per l'autunno. Il brano è stato scritto da Fabio Perversi con Gino De Stefani e dalla giovanissima nuova cantante Luna Dragonieri (che firma il testo), e prodotto da Cosimo Vindice per l'etichetta Farn Music. La canzone sarà accompagnata da un videoclip con la regia di Vincenzo e Fabio De Martino (già autori per Tiziano Ferro, Laura Pausini e Noemi).