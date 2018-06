Si danza nei luoghi d'arte e cultura

CAGLIARI, 14 GIU - Arte, cultura e storia insieme. Cinquanta artisti provenienti da mezzo mondo pronti a esplorare con la danza vecchie testimonianze architettoniche e industriali della storia di Cagliari e luoghi legati alla memoria della guerra come le grotte rifugio di don Bosco. Obiettivo: consentire agli spettatori di gustarsi gli spettacoli "rileggendo" i posti che già conoscevano, attraverso la mediazione dei protagonisti delle performance. Una formula che può attirare curiosità e interesse anche fuori dalla cerchia degli appassionati di danza. È in sintesi il senso della rassegna internazionale "Cortoindanza/Logos, un ponte verso l'Europa", promossa e organizzata da Tersicorea. Primo appuntamento venerdì 14 al Lazzaretto di Sant'Elia, ma si va avanti sino all'8 agosto con un cartellone di dieci spettacoli e diciotto titoli. Gli artisti arrivano non solo dall'Italia, ma anche da Armenia, Francia, Messico, Spagna, Germania, Colombia.