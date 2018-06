Pitti I go out, sport e outdoor green

FIRENZE, 14 GIU - Non solo outdoor tecnico, ma anche un nuovo equilibrio tra uomo e natura. La passione per gli spazi aperti e gli sport legati all'ambiente incontra il design e la ricerca da I go out, nuovo progetto di Pitti che interpreta l'outdoor di matrice green. Capofila del concetto è Sease, marchio lanciato nel 2017 da Franco e Giacomo Loro Piana, che attinge dal mondo della vela per collezioni dove le performance sposano l'eleganza urbana. I capospalla di matrice marinara sono tecnici ma eleganti anche in un contesto urbano. Per i materiali protagonista è il solaro, tessuto ricavato da tre fili di lana di diverse cromie che prendono assieme un tipico color fango. E' stato inventato dalla armate inglesi ed è presente nel guardaroba di ogni uomo elegante. Utilizzato anche il nylon sostenibile ricavato dai semi di ricino. Woolrich Outdoor é la linea nata dalla partnership tra il brand giapponese Goldwin e Woolrich Japan, ispirata alla perfezione della natura e dedicata alle attività all'aria aperta.