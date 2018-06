Coez, al via tour estivo

ROMA, 14 GIU - Dopo il successo dell'album "Faccio un casino", certificato doppio disco di platino, dopo il tour invernale completamente sold out e dopo aver fatto incetta di premi ai Wind Music Awards, Coez è pronto a rimettersi in marcia. Dal 22 giugno riparte l'avventura live. Queste le date: 22 giugno Padova, 29 giugno Napoli, 7 luglio Roma, 13 luglio Milano, 18 luglio Carpi (MO), 19 luglio Collegno (TO), 21 luglio Cervia (RA), 25 luglio Genova, 28 luglio Palermo, 3 agosto Pescara, 12 agosto Follonica (GR), 18 agosto Lecce.