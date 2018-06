Entra in dizionari pulmanista e ghosting

ROMA, 14 GIU - Una persona con cui abbiamo avuto una relazione sparisce senza spiegazioni? Siamo alle prese con un caso di "ghosting". Il conducente di autobus? Non è più semplicemente un autista, è diventato un "pulmanista". E come si chiama il luogo in cui si conserva e acquista la legna? "Legnameria" che ricorda in qualche modo la falegnameria. Sono tra i principali neologismi, entrati nell'uso comune nei primi mesi del 2018, anticipati dal responsabile del servizio di consulenza presso l'Accademia della Crusca, Paolo D'Achille, in esclusiva a Libreriamo (www.libreriamo.it), che saranno protagonisti a fine anno delle edizioni aggiornate dei diversi vocabolari. "L'Accademia della Crusca - spiega Paolo d'Achille, che è anche insegnante di linguistica a Roma 3 - accanto al servizio di consulenza ha un settore dedicato ai neologismi in cui raccogliamo segnalazioni di parole nuove che non si trovano nei vari dizionari, e cerchiamo di analizzarle per valutarne l'opportunità di replicarsi nel lessico".