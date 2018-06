Nuovo singolo per Alessio Bernabei

ROMA, 14 GIU - "Ti ricordi di me?" è il ritorno di Alessio Bernabei. Il nuovo singolo, scritto da Alessio con Danti e Alessandro Gemelli, esce il 15 giugno a distanza di un anno da Non è il Sud-America. Un'immagine nuova e un'evoluzione musicale sono le basi di questo nuovo progetto che avrà collocazione nel secondo album da solista dopo il primo progetto del 2016 "Noi siamo infinito", certificato Oro per le vendite. "In questo anno sono cambiate tante cose della mia vita. Ho staccato la spina, ho vissuto la vita di un venticinquenne normale, sono andato a vivere da solo, in poche e semplici parole sono cresciuto - racconta Alessio Bernabei -. Ho ascoltato tantissima musica e sono cambiato, ho una nuova visione di quello che posso diventare e sto lavorando in questa direzione. Definirei questo nuovo singolo un'evoluzione musicale, un ponte tra quello che ero e quello che sono e sarò".