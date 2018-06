Torna Wind Summer Festival a Roma

ROMA, 14 GIU - Torna il "Wind Summer Festival". Il 22, 23, 24 e 25 giugno, in Piazza del Popolo a Roma, sarà di scena la musica (dalle 20 - ingresso gratuito). Ospiti artisti italiani e internazionali. Per la prima volta sul palco del Wind Summer Festival, Ilary Blasi che condurrà le quattro serate insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Anche quest'anno, spazio a 6 giovani artisti emergenti che sfidandosi tra loro avranno la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Si sfideranno a coppie nel corso dei primi tre appuntamenti e saranno votati dagli artisti big ospiti e da una giuria di giornalisti musicali e televisivi del web. Ogni sera verrà decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfideranno in occasione del quarto e ultimo appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale della categoria Giovani. Radio 105, radio ufficiale del Festival, assegnerà il Premio Radio 105 sulla base delle preferenze del pubblico.