Stallone indagato per reati sessuali

NEW YORK, 14 GIU - Sylvester Stallone, uno dei divi di Hollywood coinvolti dallo scandalo delle molestie, e' sotto indagine con l'accusa di aver compiuto reati sessuali. L'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles - secondo quanto riportano i media Usa - sta indagando in particolare un caso sottoposto alla sua attenzione dal dipartimento di polizia di Santa Monica. Caso che riguarda una denuncia contro l'attore che risale al 2017. Il presunto reato sarebbe avvenuto negli anni '90. Stallone nega. Non e' la prima volta che Stallone viene accusato di molestie sessuali. Il primo a parlare di accuse nei confronti della star di 'Rocky' nel 2017 fu il Daily Mail, che ottenne un rapporto della polizia di Las Vegas in cui si parlava di una sedicenne che denunciava di essere stata molestata sessualmente mentre Stallone stava girando un film alla fine degli anni '80. Alla fine la giovane donna decise di non andare avanti con le accuse