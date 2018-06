Pitti Curradi pensa a pescatori su Arno

FIRENZE, 14 GIU - "Stavolta mi sono ispirato ai pescatori che gettano le loro reti fatte con materiali riciclati lungo l'Arno. Ho immaginato di creare una serie di capi pratici, idrorepellenti, ma utilizzabili anche per un uso urbano". E' l'ambiente il tema che ha ispirato Federico Curradi, lo stilista che ha inaugurato a Firenze, nell'ambito di Pitti Uomo, il suo nuovo showroom, al primo piano di in un edificio storico della città, Palazzo Frescobaldi. Per tenere a battesimo la nuova sede, una performance di presentazione della nuova collezione, non proprio una vera sfilata, dove giovani ragazzi in giubbotti in seta trattata con poliuretano in colori acquosi come giallo chiaro o verde, stemperati da interventi di strisce rosso ruggine, abbinati a pantaloni in colori neutri come beige o panna, si aggiravano tra gli ospiti. Sono 28 gli outfit proposti da Curradi per i suoi uomini in armonia con la natura, che costruiscono architetture spontanee mescolandosi o fondendosi con l'ambiente.