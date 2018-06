Galleria Milano invasa da tangueros

MILANO, 15 GIU - Galleria di Milano invasa da centinaia di tangueros, che si sono radunati per ballare fino a tarda notte in uno degli eventi legati a on Dance, la grande festa della danza voluta dall'etoile della Scala Roberto Bolle. Il momento più emozionante è stato proprio l'incursione di Bolle accompagnato da Nicoletta Manni, prima ballerina scaligera, che si sono esibiti in un tango appassionato. Tra i prossimi appuntamenti della festa, che si chiude domenica, il Red Bull Dance Your Style, la competizione di street dance prevista per sabato in piazza Duca d'Aosta.