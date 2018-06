Pitti, stile e ambiente da Persion Idea

FIRENZE, 15 GIU - Persian Idea è il nome del marchio iraniano che ha debuttato il 14 giugno a Pitti Uomo con una sfilata in un grande albergo fiorentino, proponendo il suo stile urbano nato da un innovativo ecosistema per lo sviluppo della moda con base in Iran. Il fashion show della collezione primavera/estate 2019 si é tenuto a conclusione di un'intensa giornata di seminari, che si è conclusa con la presentazione di The Humanity of Human, manifesto che cerca una nuova centralità dell'uomo, attraverso il pluralismo delle culture. Un percorso non disgiunto dalla scelta di un approccio eco-sostenibile e funzionale alla moda. L'intera filiera di Persian Idea si avvale infatti di tecnologie innovative che permettono la salvaguardia dell'ambiente e l'annullamento degli sprechi. Una visione che si traduce in abiti dall'estetica minimalista, dai tagli geometrici, e dai colori classici come bianco, blu al nero. Persian Idea Mode ArTech é un'azienda giovane fondata in Iran agli inizi del 2018.