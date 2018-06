Pitti Uomo 94 chiude con stile floreale

FIRENZE, 15 GIU - Pitti Uomo 94 chiude dopo quattro giorni di presentazioni, eventi, sfilate, mostre e inaugurazioni di nuovi negozi (Ermanno Scervino e Giorgio Armani) che hanno animato la città di Firenze e Fortezza da Basso, a cominciare dall'inaugurazione della kermesse del 12 giugno a Palazzo Vecchio, a cui ha partecipato anche il neo ministro dei Beni culturali e del Turismo, Alberto Bonisoli. Il testimone passa a Milano Uomo, in programma fino al 18 giugno. Tra le novità di stile del salone fiorentino che ha visto la partecipazione di 1240 aziende, c'è anche lo stampato floreale, sdoganato per quanto riguarda le camicie maschili già da diverse stagioni, ma finora poco utilizzato sui capospalla. La giacca a fiori si affaccia nel guardaroba maschile non come tendenza diffusa, ma timidamente, attraverso le proposte di alcuni grandi marchi italiani dell'abbigliamento, che però di fatto la inseriscono nel nuovo guardaroba dell'uomo contemporaneo dalla porta principale.