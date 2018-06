Uffizi, in arena cinema estate 48 serate

FIRENZE, 15 GIU - Torna in forma ampliata, a Firenze, per il suo secondo anno, l'arena cinematografica estiva nel piazzale degli Uffizi, 'Apriti Cinema' che si svolgerà dal 25 giugno all'11 agosto, tutte le sere (ore 21.30) al piazzale degli Uffizi, ad ingresso libero. In tutto 48 serate di programmazione cinematografica di qualità, in lingua originale (con sottotitoli in italiano). I giorni del cartellone sono stati raddoppiati: nel 2017 erano stati 23. Nell'ambito della rassegna, sarà dato spazio ai grandi classici come '2001 Odissea nello spazio' di Stanley Kubrick o 'Il posto delle fragole' in occasione dei 100 anni dalla nascita del regista; ci sarà poi un omaggio ai fratelli Taviani, in ricordo di Vittorio Taviani, regista toscano recentemente scomparso, mentre alcune pellicole racconteranno il patrimonio artistico di Firenze e momenti della sua storia. "È una iniziativa - ha detto il direttore Eike Schmidt - che accogliamo con grande favore in quello spazio condiviso con la città che è il loggiato vasariano.