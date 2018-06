In scena Il Capitale di Marx

ROMA, 15 GIU - ''The answer, my friend, is blowin' in the wind / The answer is blowin' in the wind'': la risposta, come canta Bob Dylan, alle mille domande, contraddizioni, ingiustizie, meccanismi pieni di interrogativi che suscita un testo come 'Il capitale di Karl Marx', soffia nel vento, come sottolinea Marco Lucchesi facendo cantare questi celebri versi alla fine del suo spettacolo, proposto all'Argentina solo tre giorni fino al 16 giugno, dedicato a uno dei più noti testi filosofico-economico-storico-sociali pubblicato 150 anni fa. Uno spettacolo coraggiosamente sperimentale, impegnativo e ambizioso eppure riuscito per la ricchezza di invenzioni, di movimento e ritmo, per la costruzione tra prosa e musica, persino per qualche tocco poetico, per le suggestioni che propone, per l'uso di testi alti e bassi, per la denuncia di una realtà economico sociale e appunto per le domande che può ancora suscitare a duecento anni dalla nascita di Marx.