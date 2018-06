Alberta Ferretti si fa in 3 con Alitalia

MILANO, 15 GIU - Gli steward e le hostess dell'Alitalia schierati sullo scalone dell'Arengario fanno da introduzione all'evento speciale con cui Alberta Ferretti ha inaugurato Milano Moda Uomo. Una sfilata unica per presentare, insieme, la collezione Resort 2019, la linea Limited Edition e la capsule collection see-now buy-now con il logo della compagnia aerea, in rappresentanza della quale erano presenti i commissari. Ed ecco così che la stilista che per anni ha vestito di chiffon i sogni delle donne negli ultimi tempi si è convertita a "una moda che tiene conto delle esigenze delle donne di oggi". Per loro, nella resort 2019, ci sono pantaloni cargo e felpe con borchie, T-shirt nere e jeans colorati, tutti ispirati a un'atmosfera californiana da Coachella di lusso. Tutta per la sera la Limited Edition, con tuxedo maschili interamente ricamati con paillettes dal taglio diamante, cappe-tuxedo e abiti di frange di seta in colori degradé. Poi la capsule collection Alitalia, per cui la stilista ha disegnato le divise