Festival del teatro italiano a Londra

LONDRA, 16 GIU - Un festival del teatro italiano nel Paese di Shakespeare. E' una sfida nella sfida, quella della rassegna tricolore - la prima nel suo genere - che l'Istituto di Cultura promuove per fine agosto a Londra. Spazio a una carrellata varia di appuntamenti, non senza nomi di richiamo. Fra il 30 e il 31 agosto troveranno spazio - sul palco del Coronet Theatre di Notting Hill - cinque spettacoli. Ad aprire, il 30, sarà 'Ritorno in Italia', di Paolo Sorrentino e con Iaia Forte, seguito dalla versione teatrale di 'Novecento', di Alessandro Baricco, interpretato da Eugenio Allegri. Il giorno dopo tornerà 'Mistero Buffo' di Dario Fo, con Matthias Martelli, in una versione affidata alla regia dello stesso Allegri. Sarà poi la volta di una conversazione sul rapporto fra romanzo e teatro a tre voci tra Gilles Aufray, Emanuele Trevi e il poeta e scrittore nigeriano Ben Okri. E, a chiudere, 'The Walls', spettacolo messo in scena e interpretato da Marcello Magni, grazie alla collaborazione proprio con Gilles Aufray.