Premio Estense 2018, i quattro finalisti

FERRARA, 16 GIU - Giuria del Premio Estense, ecco il quartetto dei volumi finalisti, su 43 presentati, alla 54/a edizione: A mano disarmata-Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta, scritto da Federica Angeli, Baldini&Castoldi; Vivere per scrivere-40 romanzieri si raccontano di Enrico Franceschini, Laterza; Il tramonto di una nazione-Retroscena della fine, di Ernesto Galli della Loggia, Marsilio e L'anno del ferro e del fuoco-Cronache di una rivoluzione di Ezio Mauro, Feltrinelli. La giuria, presieduta da Guido Gentili direttore del Sole 24 Ore, è composta da Tiziana Ferrario, Paolo Giacomin, Giordano Bruno Guerri, Alberto Faustini, Laura Laurenzi, Gianni Riotta, Alessandra Sardoni e Luca Traini. Assegnato a Franco Di Mare il 34/o Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell'informazione, istituito nell'85 in memoria di Gianni Granzotto, presidente per 20 anni delle Giurie dell'Estense e conferito a personalità dell'informazione. Le assegnazioni si terranno il 29 settembre al Teatro Comunale.