Al via Manifesta, l'arte invade Palermo

PALERMO, 16 GIU - Palermo è punteggiata di eventi e di opere d'arte che si relazionano a luoghi diversi e a edifici storici proiettandoli nella contemporaneità. E' al via Manifesta 12, la Biennale nomade europea, diretta dal suo esordio da Hedwig Fijen, un progetto olandese di integrazione e di convivenza nato per unire l'Europa all'indomani della caduta del muro di Berlino. Dal 16 giugno, con apertura ufficiale a piazza Magione, al 4 novembre, circa 50 fra artisti e collettivi, un po' da tutto il mondo, propongono i loro lavori per Palermo in 12 sedi della città. I curatori hanno realizzato un sistema di mostre diffuso con video, installazioni, performance, interventi urbani e letterari che compongono il "Giardino planetario. Coltivare la coesistenza", ideato con l'ottica di una città laboratorio di differenze e meta costante di flussi migratori. Un giardino ispirato alla "Veduta di Palermo" di Francesco Lojacono, diviso in tre sezioni: "Garden of Flows" all'Orto botanico; "Out of control room"; "City on stage".