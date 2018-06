Su History in ritratto di Kim Jong-un

ROMA, 16 GIU - La stretta di mano al confine delle due Coree, tra il dittatore del Nord Kim Jong-un e il presidente del Sud Moon Jae-in, è entrata negli annali di storia, così come l'incontro con il presidente americano Donald Trump. Ma chi è veramente Kim Jong-un, che ora si comporta da equilibrato leader politico, mentre pochi mesi minacciava il pianeta di scatenare un conflitto nucleare? History (in esclusiva su Sky al canale 407) continua a raccontare l'attualità con 'Nord Corea: le follie di Kim', lo speciale di due ore in onda lunedì 18 giugno alle 21.50. Intervistando esperti e persone che hanno avuto la possibilità di visitare il Paese, si scoprirà quanto sia dura la vita in un luogo nel quale la libertà non esiste - il dittatore impone l'abbigliamento e perfino le pettinature a uomini e donne - la povertà è diffusissima e commettere un crimine o criticare il regime costa la reclusione in terribili cambi di detenzione, non solo al colpevole ma anche ai suoi parenti più stretti, per tre generazioni.