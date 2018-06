La Bellucci sfila per Dolce & Gabbana

MILANO, 16 GIU - Il pubblico di Dolce & Gabbana si aspetta sempre qualche sorpresa, ma questa volta i due stilisti hanno davvero stupito tutti, riportando in passerella Monica Bellucci, che ha aperto la sfilata della collezione uomo per la prossima estate. "L'ultima sfilata di Monica è stata nel 1992 per noi - racconta Stefano Gabbana - come abbiamo fatto a convincerla? E' bastata una telefonata". L'attrice è apparsa in passerella su una pedana emersa dal sottosuolo, attorniata da modelli. In completo pantalone nero, con la camicia bianca e i capelli lisci all'altezza delle spalle, ha sfilato tra gli applausi. La sua presenza non è stata l'unica sorpresa della passerella, dove hanno poi fatto la loro apparizione due top che fanno parte della storia della moda e della maison: Marpessa e Naomi Campbell, entrambe vestite con completi pantalone da uomo. A completare il casting, modelli e millennial e gente presa dalla strada: signore anziane in tuta, coppie omosessuali, famiglie con bambini.