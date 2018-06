Radio Italia Live da Morandi ai Maneskin

MILANO, 17 GIU - Una piazza Duomo affaticata dal sole di un intero pomeriggio, quella del concerto di Radio Italia Live, che - dopo il riscaldamento con i giovani rapper e Le Vibrazioni - ha iniziato a ballare con le note di 'Vieni a ballare in Puglia' di Caparezza. Ma è quando salgono sul palco Fedez e J-Ax che i ventimila esplodono. Ad aprire lo show, condotto ormai da sei edizioni da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, sono stati altri rapper: Tedua, Nitro, Achille Lauro, Capo Plaza e Ghali. Il rap è certamente il genere preferito dai giovani della piazza che saltano anche con Fabri Fibra. Sul palco si alternano Le Vibrazioni con Jake La Furia, Giusy Ferreri insieme a Federico Zampaglione, Thomas e le sue coreografie, Annalisa, i 'The Giornalisti'. Mika è invitato come ospite internazionale ma in realtà si sente "a casa". Il Volo, Riki e soprattutto i Maneskin fanno impazzire ancora una volta la piazza, dopo aver lasciato il palco a voci storiche: Elisa, Gianni Morandi e Biagio Antonacci.