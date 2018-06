A Renato Zero Ischia Music Legend Award

NAPOLI, 17 GIU - Renato Zero riceverà l'Ischia Music Legend Award in occasione del XVI Global Film & Music Fest (15-22 luglio). L'artista festeggerà il riconoscimento anche nella piazza di Casamicciola, il comune isolano maggiormente colpito dal sisma della scorsa estate, martedì 17 luglio, presentando tra la gente "Zerovskij Solo per Amore" il film-opera che racchiude oltre due ore di spettacolo registrate all'Arena di Verona. Il riconoscimento è stato annunciato da Tony Renis, presidente onorario del Festival, insieme all'Ischia Film & Music Award ai registi Antonio e Marco Manetti, autori di 'Ammore e Malavita'. "Siamo entusiasti di celebrare la leggenda di un talento unico ed amatissimo come Renato Zero - dichiara Tony Renis - Ischia e i colleghi internazionali lo accoglieranno con l'affetto che merita la generosità di un genio. Il suo nome sarà iscritto nel prestigioso albo d'oro della manifestazione".