Da LA alla Luna, Gosling è il Primo uomo

ROMA, 17 GIU - Dopo aver incantato e fatto ballare nelle strade di Los Angeles, Damien Chazelle sbarca sulla Luna. Il regista americano, Oscar 2017 per La La Land, sta ultimando il nuovo attesissimo film Il Primo Uomo, la cui anteprima mondiale potrebbe essere alla Mostra di Venezia, il Lido che gli diede ribalta (Emma Stone Coppa Volpi) e dal quale partì per la corsa alle statuette, con 14 candidature e 6 Oscar. Prodotto da Dreamworks e Universal, in sala in America dal 12 ottobre (dal 30 ottobre in Italia), vede riformarsi la coppia Chazelle-Ryan Gosling, mentre nel cast femminile troviamo la lanciatissima Claire Foy, la regina Elisabetta di The Crown. Tutto ruota intorno alla figura mito di Neil Armstrong, il primo uomo a posare un piede sulla Luna il 20 luglio 1969, al culmine di una delle missioni più pericolose dell'essere umano. Una storia scritta dal premio Oscar Josh Singer e basata su First Man, la biografia bestseller scritta da James R. Hansen che racconta momento per momento la missione della Nasa.