Glow 2, tornano ragazze del wrestling

ROMA, 17 GIU - Body fluo, trucchi decisi e capelli cotonati, lacca a pioggia e spalline imbottite, eyeliner sugli occhi a gabbiano e ginocchiere. Ma le protagoniste dello show sono pantere simpatiche, irriverenti e soprattutto si battono senza esclusioni di colpi sul ring in uno sport prettamente maschile. L'acronimo del titolo non a caso è "Gorgeous Lady of Wrestling". La seconda stagione della serie tv Glow è pronta a sbarcare con nuovi 10 episodi su Netflix, dal 29 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Ambientata negli anni '80, la serie originale - creata da Liz Flahive e Carly Mensch e prodotta da Jenji Kohan - racconta la storia di Ruth Wilder (una irresistibile Alison Brie), attrice disoccupata di Los Angeles che trova la sua ultima chance per entrare nello star system nel mondo tutto glitter e fibra sintetica del wrestling femminile. Tra i temi della seconda stagione, razzismo, sessismo ed anche la minaccia della cancellazione del loro show che farà tirar fuori gli artigli alle nostre beniamine.