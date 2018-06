Jay-Z e Beyoncé, nuovo album a sorpresa

NEW YORK, 17 GIU - Dopo "Lemonade" e "4:44", una nuova imboscata musicale di Beyoncé e Jay-Z. A sorpresa, la coppia più celebre della musica pop ha tenuto a battesimo un nuovo album, "Everything is Love": nove brani più un video di sei minuti girato al Louvre, e alla fine il duetto "Lovehappy" in cui il rapper dichiara "We broke up and got back together", e lei gli fa eco: "Ora siamo felici e innamorati". Firmato "The Carters", dal cognome di Jay-Z, l'album è uscito senza preavviso o battage pubblicitario il 16 giugno, dopo un concerto a Londra, sulla piattaforma in streaming Tidal che lo stesso Jay-Z ha acquistato e rilanciato nel 2015. L'On the Run Tour della coppia arriverà presto in Italia: il 6 luglio a Milano e l'8 a Roma. E' la prima volta che Jay-Z e Beyoncé, spesso "ospiti" uno dell'altra in singoli brani, producono un album insieme. "Everything is Love" segna l'epilogo della saga matrimoniale che la coppia ha raccontato in musica negli ultimi due anni.