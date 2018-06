Bjork, nuova data a Caracalla 30 luglio

ROMA, 17 GIU - Bjork si esibirà alle Terme di Caracalla, a Roma, lunedì 30 luglio. Lo annunciano Just Music Festival e Teatro dell'Opera di Roma, dopo l'annullamento a causa del maltempo del concerto previsto per il 13 giugno. Come già anticipato, i biglietti già acquistati per il 13 giugno restano validi e potranno essere riutilizzati per la nuova data. Tutti coloro che invece vorranno chiedere il rimborso del biglietto, lo potranno fare - a seconda del metodo di acquisto effettuato - nelle biglietterie del Teatro dell'Opera o attraverso il circuito Ticketone (sia online, sia ricevitorie).