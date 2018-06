Delle Piane, ora voglio fare un cattivo

PESARO, 17 GIU - Carlo Delle Piane, 82 anni, è un uomo piccolo piccolo, ma anche un grande artista pieno di cuore. Al Festival di Pesaro, dove festeggia 70 anni di carriera, mostra, quasi per contrasto, un solo desiderio, "fare finalmente un ruolo da cattivo". L'occasione è il piccolo cameo nei panni di un esorcista nel prossimo film di Pupi Avati, La casa del diavolo. 110 film all'attivo, di cui una quindicina diretti dal suo grande amico Pupi Avati, Delle Piane ricorda il debutto, a 12 anni. "Ero alle medie al Pio XI di Roma. Arrivarono gli assistenti del regista Duilio Coletti che cercavano i ragazzi per il film Cuore. Io, che ero sempre all'ultimo banco, non capivo chi fossero, pensavo che stessero per interrogarmi e quasi mi nascondevo. Ma fui scelto, anche se sembravo un extraterrestre piccolo e con le gambe sottili sottili". "Ho recitato con tutti, Sordi, Totò, Gassman, Fabrizi, sono stato diretto da De Sica, Vadim, Steno, Monicelli, Polanski e Corbucci", dice, ma il suo grande amico è stato Aldo Fabrizi.