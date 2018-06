Daks guarda eleganza coordinata dei '70

MILANO, 17 GIU - Nasce da un ricordo molto personale, l'immagine della madre che lo andava a prendere in collegio, la collezione uomo e donna disegnata da Filippo Scuffi per la primavera-estate firmata Daks, marchio che celebra quest'anno i 125 dalla sua fondazione. Ecco quindi che il decennio di riferimento sono gli anni '70, le icone personaggi affascinanti come Florinda Bolkan ed Helmut Berger. Tutto è coordinato e accessoriato: il completo pantalone per lei, dalla silhouette allungata, a scacchi bianchi e rosa, si completa con cappello a tesa larga, foulard e orecchini a pasticca, che torna a decorare le decolleté, mentre quello per lui è tutto in denim, senza nemmeno la cintura a creare uno stacco visivo. A celebrare l'anniversario, una nuova versione del check, stampato su abiti in chiffon o intarsiato sulla maglieria, che si alterna alle fantasie floreali prese dai giardini inglesi.