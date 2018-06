Msgm, in scena match Rimini-Milano

MILANO, 16 GIU - Il turista tedesco con i sandali e i calzini, i cartoni di 'Mila e Shiro due cuori nella pallavolo': parte da questi echi anni '80 la collezione Msgm per la prossima estate, che sfila nella palestra di una scuola milanese, dove si disputa una partita immaginaria tra Rimini - la città dove è nato e cresciuto il direttore creativo Massimo Giorgetti - e Milano, dove ha preso il via l'avventura del marchio. Ecco quindi che l'attitudine streetwear della metropoli rilegge i temi della vita riminese: le giornate in spiaggia a giocare a pallone, le serate nei club, i turisti sempre un po' sopra le righe. Tutto questo si traduce in T-shirt e felpe con le stampe del manga giapponese, in camicie con stampate le foto di Roger Minick, che ha passato una vita a fotografare i turisti, in maglie con intarsiata la scritta 'Rimini', in camicie e shorts con le scritte e i colori degli integratori vitaminici.