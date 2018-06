A luglio il Sarnico Busker Festival

SARNICO (BG), 17 GIU - Oltre 200 spettacoli di cirque nouveau, circo acrobatico, teatro di figura, teatro urbano, teatro danza, acrobatica aerea su teli e trapezio, giocoleria con il fuoco, funambolismo ed equilibrismo, mimo, teatro di burattini, musica; 150 artisti di strada, in più di 40 compagnie provenienti da tutto il mondo: sono i numeri del Sarnico Busker Festival, Festival Internazionale dell'Arte di Strada, la cui XX edizione si svolgerà dal 26 al 29 luglio sul Lago di Iseo, tra Sarnico e Paratico. Nei 4 giorni della manifestazione, alla quale sono attese circa 45 mila persone, la parola d'ordine sarà divertimento, per grandi e piccini, grazie anche a performance itineranti, progetti dedicati ai bambini, street band, mercatini. Gran finale la domenica mattina, con il murales volante dipinto dai più piccoli appeso a una mongolfiera e fatto volare sopra le teste del pubblico, mentre gli adulti animano una grande vela e gonfiano caramelloni giganti da lanciare in aria in un'esplosione di colore e allegria.