A Firenze i mondiali di quidditch

FIRENZE, 18 GIU - Sarà Firenze ad ospitare, per la prima volta in Italia, e nell'anno del ventennale dall'uscita del primo libro della saga di Harry Potter, i mondiali di quidditch 2018, la disciplina sportiva ispirata al maghetto. L'appuntamento, a cui parteciperanno 29 Paesi, è dal 27 giugno al primo luglio. A organizzare l'evento sono la International Quidditch Association in collaborazione con il gruppo Human Company e il Comune di Firenze. Il quidditch si gioca su un vero campo di gioco (la metà di quello regolamentare da calcio), su cui si fronteggiano due squadre miste di sette giocatori. Maglie tipo rugby e scopa tra le gambe, a seconda dei ruoli i giocatori si scontrano tra pluffe (palloni da pallavolo leggermente sgonfi) per segnare o parare un goal e bolidi (palle da dodgeball) da schivare. Sul campo corre anche un quindicesimo giocatore in ruolo neutro e divisa gialla, il cui compito è quello di proteggere in modo imparziale l'ambìto boccino inserito in una calza penzolante dietro la schiena.