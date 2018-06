Per Armani doppiopetto disinvolto

MILANO, 18 GIU - Prendi il doppiopetto, che è il capo più formale di tutti, e poi svuotalo, alleggeriscilo, vestilo di tessuti estivi, abbinalo a un gilet o mettilo sulla pelle nuda, insieme a un paio di short, e potrai indossarlo anche in spiaggia. Impossibile? Non se a farlo è Giorgio Armani, la cui passerella per la prossima estate è un corso di aggiornamento intensivo sull'eleganza possibile. Ecco così che, adattando le forme alle varie occasioni, la giacca più impegnativa di tutte diventa "portabile, accessibile a tutti", un gran lavoro di stile, capace di rendere il doppiopetto del manager o del politico un capo dall'"aspetto informale, casual, democratico", quasi come se fosse un blouson. E poi, al contrario, la sublimazione del denim nel nuovo, elegantissimo abito con giacca, camicia e pantalone di jeans, che "ha perso quell'aria da poveraccio per assumerne una sofisticatissima".